اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 10:36 ص
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي طالب مصرعه وأصيب آخر اليوم الإثنين، في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص، أمام قرية معصرة نعسان التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.
 
تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص أمام قرية معصرة نعسان التابعة لمركز أهناسيا غرب المحافظة، نتج عنه وفاة طالب وإصابة آخر.
 
على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث ونقلوا إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى، فيما نقل المصاب إلي قسم الإستقبال والطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
 
واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي، جثة الطالب المتوفى ويدعى، يوسف شعبان 15 عامًا، مقيم معصرة نعسان التابعة لمركز اهناسيا.
 
كما استقبلت طوارئ المستشفى، " محمد خالد" 15 سنة، وبه إصابات مختلفة، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء ابلفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته، ودرجة الإصابة التي تعرض لها في الحادث.
 
حرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن للمتوفي وتسليم الجثة إلى ذويه.
 

 


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