مصرع شاب فى حادث تصادم على الطريق الزراعي فى ببا ببنى سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بمركز ببا جنوب المحافظة، أسفر عن مصرع شاب.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف جثة إسلام محسن 19 عام مقيم مدينة ببا، وتم إيداعه مشرحة مستشفى ببا المركزى ، وتحرر محضر بالواقعة



