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مصرع شاب فى حادث تصادم على الطريق الزراعي فى ببا ببنى سويف

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 09:26 ص
مصرع شاب فى حادث تصادم على الطريق الزراعي فى ببا ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شاب في مقتبل العمر مصرعه اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها مع سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بمركز ببا جنوب المحافظة، أسفر عن مصرع شاب.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة  لمرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف جثة  إسلام محسن 19 عام مقيم مدينة ببا،  وتم إيداعه مشرحة مستشفى ببا المركزى ، وتحرر محضر  بالواقعة
 
 
 

 
 
 

 


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