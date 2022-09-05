مصدر أمني ينفي تعرض طالبين للخطف بميدان الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية بشأن تعرض طالبين لمحاولة إختطاف بميدان الجيزة من قِبل أحد الأشخاص وتمكنه من سرقة هواتفهما المحمولة.. مؤكداً عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات بشأن الواقعة.

وبالفحص تم استدعاء المعنى بالواقعة (طالب – سن 14- مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة وأصل إقامته بمحافظة قنا) وبسؤاله قرر بأن والده تعرف على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإدعى أنه يعمل بوظيفة إدارية بأحد النوادى الرياضية وعرض عليه مساعدته لضمه لمدرسة كرة القدم بالنادى وبتاريخ 1 الجارى تقابل مع الشخص المشار إليه صحبة والده وأحد أصدقائه (سن 14 – مقيم بمحافظة قنا "يرغب فى الإنضمام لذات النادى") حيث قام الشخص المشار إليه بإصطحابه وصديقه إلى أحد الأندية بمنطقة العباسية وقاما بمغافلتهما والإستيلاء منهما على هواتفهما بدعوى عدم السماح لهما بالدخول بالهاتف وفر هارباً