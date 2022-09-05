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مصادر لـ"اليوم السابع": المستشار أحمد فهمى متحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:28 م
مصادر لـ"اليوم السابع": المستشار أحمد فهمى متحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى والمستشار أحمد فهمى
كتب محمد الجالى

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كشفت مصادر دبلوماسية لـ"اليوم السابع"، عن اختيار المستشار أحمد فهمي، عضو بعثة مصر في الأمم  المتحدة في نيويورك متحدثًا رسميًا باسم رئاسة الجمهورية، خلفًا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى الحالى باسم رئاسة الجمهورية، وذلك اعتباراً من أول يناير القادم.
 
وكان المستشار أحمد فهمى يعمل سابقًا وقبل نقله إلى نيويورك كعضو في مكتب المتحدث الرسمي بالرئاسة السفير بسام راضى. 
 
واعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحركة الدبلوماسية للعام الحالى، حيث شملت تعيين السفير بسام راضي، سفيرًا فوق العادة لدى حكومة إيطاليا.
 
وبذلك يكون السفير بسام راضي قد أمضى حوالى خمس سنوات كاملة كمتحدث رسمى للرئاسة هى اطول مدة لمن شغل هذا المنصب منذ استحداثه برئاسة الجمهورية، حيث اختار موقع  الفرنسي "استخبارات أفريقيا " الشهير المتخصص في الشئون الأفريقية السفير بسام راضى ضمن أبرز الشخصيات الدبلوماسية الأفريقية المؤثرة على خلفية تفاعله الايجابى اللافت والمنتظم مع الراى العام وبلغة حديث وصياغة بيانات متزنة وموضوعية.
 
كما وصفت وسائل الإعلام الإيطالية تعيين السفير بسام راضي في روما بانه اختيار لشخصية من العيار الثقيل لأبرز  سفير مصري لدي القاهرة، مما يعنى الكثير من الرسائل الهامة التى ستشهدها العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
 
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