مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد امتحانات الوظائف الإشرافية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بدء امتحانات الحاسب الآلي واللغة الانجليزية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بتعليم الإسماعيلية حسب تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وفي إطار الدفع بقيادات جديدة في تعليم الإسماعيلية.

وتابع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الاثنين انطلاق امتحانات اللغه الانجليزيه والحاسب الالي والخاص بالمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2022/2023 والمعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية والمغلن عليها بتاريخ 21/7/2022 وذلك من التاسعه صباحا بمركز التطوير التكنولوجى وحسب الجدول المخصص لذلك.

و تفقد أيضا لجان الامتحانات الخاصة بمديربن الإدارات ووكلاء الادارات وموجهين العموم والموجهين الاوائل والموجهين واطمأن على انتظام الامتحانات وتوفير الاجواء اللازمة للمتحنين.

و كانت المديرية قد أعلنت عن وظائف مدير إدارة و وكيل إدارة مدير مدرسة و وكيل مدرسة موجه عام و موجه اول و موجه.