محافظ كفر الشيخ يبث بشرى سارة لعمال النظافة بعد لقائه معهم: مكافأة للمتميزين

كفر الشيخ محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لعمال النظافة، شرف له اللقاء بهم، والاستماع لهم، والاهتمام بهم، موجها رؤساء المدن والمشرفين بالاهتمام بالعمال والاستماع لهم، وتكون العلاقة بينهم وبين مشرفيهم قائمة على الحب والتعاون.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه أعلن عن جائزة شهرية أطلق عليها عامل الشهر لصرف مكافأة مضاعفة للعامل المتميز، بالإضافة لمشرف الشهر، لتشجيعهم على العمل، مشيراً إلى أن مهنة عامل النظافة أشرف وأهم مهنة.

جاء ذلك خلال اصطفاف المعدات مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ، التي شهدتها مدينة كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، كما شهدته جميع المدن ومراكز المحافظة، لمراجعة معدات النظافة، ولقاء رؤساء المدن بعمال النظافة والاستماع لهم، والاهتمام بهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن عمال النظافة يساهمون في إبراز الوجه الحضاري للمحافظة، فهم يؤدون عملهم بكل إخلاص وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مؤكداً أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين في الدولة لعملهم المهم الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

واطمأن محافظ كفر الشيخ على جاهزية معدات النظافة سواء جرارات أو سيارات نقل القمامة، ومكانس، وغيرهم من المعدات، موجها بالاهتمام بالمعدات، واستمع من مشرفي العمال،

وشهدت مراكز ومدن المحافظة اصطفاف المعدات بها لتفقده، والوقوف على مدى جاهزيتها، بجميع مراكز ومدن المحافظة والمتابعة الميدانية والحكومة من الساعة الساعة السابعة حتى الساعة السابعة والربع وبعدها الانطلاق لمواقع العمل.