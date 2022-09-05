محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه للاستماع لشكاواهم

قنا - صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، استقبال 120 مواطن من أهالى المحافظة بمكاتبهم، لبحث شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الاستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها.

واستقبل محافظ قنا، ونائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد كل مواطن على حده، واستمعوا لشكاواهم، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.





