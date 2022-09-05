محافظ بني سويف: الانتهاء من تطوير 135 منزلا بـ3 قرى بالواسطى ضمن حياة كريمة

بنى سويف - هانى فتحى

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به جمعية الأورمان، لما تتمتع به من تاريخ عريق ورصيد كبير في مجال الخدمة المجتمعية الحافل بالإنجازات والأعمال الرائدة في الجوانب الخيرية والإنسانية، والذي يمثل إضافة كبيرة تسهم بشكل مميز في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقائه بمسؤولى جمعية الأورمان ببني سويف" إمام أحمد إمام ،رمضان عبد السلام"، لاستعراض مستجدات الجهود والأنشطة في مجال إعادة إعمار وتأهيل منازل الفئات والأسر الأولى بالرعاية ، والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجاً ،تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان بالمحافظة، أنه تم السبت الماضي تسليم 135 منزلاً في 3 قرى بمركز الواسطى"أبو صير الملق، معصرة أبو صير،إنفسط"، بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها ورفع كفائتها ، ضمن البروتوكول الموقع بين الأورمان وشركة المراسم الدولية، وفي حضور أمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن ، المستشار محمد عبد الباقى بجانب مسؤولى الوحدة المحلية والقروية بالواسطى وأبوصير.

وتضمنت أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك ،بجانب تجهيزها بالأثاث المنزلى وبعض الأجهزة الكهربائية.