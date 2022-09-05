محافظ بنى سويف يتفقد أعمال البدء فى تنفيذ مشروع موقفين على مساحة 25 ألف متر

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال البدء في تنفيذ مشروع إنشاء موقفين لسيارات الأجرة أسفل كوبري عدلي منصور بالتعاون بين المحافظة وهيئة الطرق والكباري على مساحة 25 ألف متر، وطاقة استيعابية حوالي 700 سيارة بمختلف الأنواع ، بهدف تخفيف الضغط على بعض المواقف الحيوية بالمحافظة

كلف محافظ بني سويف القائمين على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الشركات المنفذة بإعداد برنامج زمني لتنفيذ مكونات المشروع يتضمن الموقف التنفيذي أسبوعيا ، ليتم عرضه على المحافظ من خلال المكتب الفني بديوان عام المحافظة ، للوقوف بدقة على معدلات التنفيذ وتذليل أية معوقات أولا بأول، مشددا على أن المشروع يمثل أهمية حيوية ولن يسمح بأي تراخي في التنفيذ ، مؤكدا للشركات المنفذة على أن موعد تسليم المشروع في مارس المقبل ، وذلك بحسب التوقيتات والخط الزمني المتفق عليه بين كافة الأطراف المعنية.

وأشار المحافظ أن المشروع تمت دراسته بشكل دقيق وفقا لدراسات جدوى من كافة النواحي ، وتم وضع خطة لتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة به ، والتي من أهمها مد خطوط السرفيس ، وتحديد المواقف التي سيتم نقلها مع مراعاة البعد المكاني والزماني في ذلك ، مؤكدا على أن الغرض الرئيس من المشروع هو رفع العبء عن كاهل المواطن والتيسير عليه ، بجانب أن المشروع يعظم من سلسلة القيمة المضافة للموقع أسفل محور عدلي منصور ضمن رؤية واستراتيجية تنموية تم وضعها للاستغلال الأمثل للمنقطة ، بما يدفع بجهود التنمية الشاملة للمجتمع السويفى.

كما أشار المحافظ إلى الرؤية المستقبلية للمشروع ، حيث أكد على أنه تمت مراعاة عدد من النقاط الهامة عند تصميم المشروع والذي يتضمن التوسع المستقبلي بالموقف ، حتى لا تتكرر المشكلات التي تعرضت لها المواقف القديمة والتي واجهت أية توسعات ضرورية لتخفيف الزحام والتكدسات والقضاء على العشوائيات الناجمة عن ضيق المساحات المتاحة والتي أدت في النهاية إلى سوء الخدمة التي يحصل عليها جمهور المواطنين.

وتمت أيضا مراعاة عدد من المطالب الحالية والمستقبلية لضمان استمرار جودة الخدمة المقدمة ، خاصة وأن مساحة الموقفين تصل إلى 25 ألف متر مسطح ، بواقع 18 ألف للموقف الكبير الذي سيستوعب لـ 522 سيارة ، وبه منطقة خدمات مكونة من : 18 محل مساحات مختلفة ، و24 كشك ، و7 آلاف متر مسطح للموقف الصغير الذي سوف يستوعب 150 سيارة بجانب منطقة خدمات 9 محلات مساحات مختلفة ، فضلا عن منطقة خدمات وسطى بين الموقفين تحتوي على : قسم أمن، محطة إطفاء ،عيادة ،غرفة ادارة ، مسجد رجالي ومصلى نسائي – منطقة ATM – مكتب بريد.

ونوه المحافظ أنه يجري إعداد دراسة تشمل كافة النواحي الفنية والجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة الشمسية في كافة الخدمات المتوافرة بالموقفين التي تتطلب الطاقة ، مثل : الإنارة ، منطقة الخدمات وغيرها ، لاستغلال تندات انتظار السيارات والمواطنين ووضع اللوحات الشمسية عليها ، والذي سيعطي قيمة مضافة أخرى للمشروع.

رافق المحافظ خلال الجولة : النائب محمد رجب عضور مجلس النواب ، المهندس طارق الجزار رئيس هيئة الطرق بالمحافظة ، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمهندس نصر بركات وكيل وزارة الري ، هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية المركز ومدينة بني سويف ، شيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة ، وبعض أعضاء المكتب المعنيين بالمشروع ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.