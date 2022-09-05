محافظ المنوفية يكلف بإنارة مدخل عزبة الإصلاح الزراعي في الشهداء

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم، في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

ووجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بإجراء معاينة على الطبيعة لمدخل عزبة الإصلاح الزراعي، التابعة لقرية زاوية الناعورة، للوقوف على مدى احتياجاته من أعمدة الإنارة وتوفير أعمدة تم صيانتها وغير مستغلة لإنارة الطريق استجابة لمطالب الأهالي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو شكوى مواطن من ناحية كفر طنبدي يتضرر من تقاعس موظفي الوحدة المحلية لعدم تسليمه نموذج (10) الدائم لمنزل خاص به بالرغم من قيامه بسداد جميع الرسوم المقررة وإنهاء كافة الإجراءات وذلك ضمن منظومة التصالح علي مخالفات البناء.

فيما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة شكوى معلمة بمدرسة الباجور الإعدادية المهنية تتظلم من صدور قرار ندبها لمدرسة أخرى بعيدة عن محل إقامتها ، حيث أنها تعاني من ظروف صحية صعبة وتعول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وتحتاج الى رعاية ، وذلك في ضوء اللوائح والقوانين وبما لا يؤثر علي مصلحة العمل ، وكذا دراسة طلب أهالي قرية طهواي بمركز أشمون يلتمسون الموافقة علي فتح فصل خدمات بمدرسة طهواي الثانوية المشتركة لخدمة أبناء القرية وحرصاً علي مستقبلهم التعليمي.

وخلال اللقاء أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة ولحوم لشاب من ناحية منوف يعاني من ضعف عام وليس له مصدر رزق ثابت ويعول والديه ، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بدراسة إمكانية تخصيص محل له بسوق منوف وفقاً للوائح والقوانين ومراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية ، وخلال اتصال هاتفي وجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بدراسة موقف شكوي أهالي منطقة أبو طيره بمركز أشمون يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحي واتخاذ إجراءات عاجلة والعرض عليه بالموقف حفاظاً علي حقوق المواطنين ، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن يتضرر من مسئولي مركز شباب طوخ طنبشا ببركة السبع والاستعانة بعضو من مديرية الشباب والرياضة والعرض عليه بما تم.