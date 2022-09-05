محافظ المنوفية يتابع أعمال تجهيزات رصف طريق "705 برشيم" في المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية ولا سيما أعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون عن متابعته الميدانية لأعمال قطع الفرمة بطريق (705) برشيم/مجريا/لبيشة بطول (7)كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، فضلا عن إزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة بالطريق الدائرى بداية من ميدان الخالدين بطول حوالي (3) كم تمهيداً لأعمال الرصف ، وكذا متابعة لأعمال استكمال تركيب المواسير بترعة جانبية مجريا لتوسعة طريق (23) " أشمون / كفر السيد/سمادون " ونقل أعمدة الإنارة وفرد طبقة السن بالطريق ، ومشيرا إلى أنه بفضل توجيهات محافظ المنوفية ومتابعته الدورية لهذا الملف الحيوي فقد تم الإنتهاء من رصف (10) شوارع بنطاق المدينة والتي ساهمت في تحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

فيما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إلى إلى أنه جارى أعمال قطع الفرمة بشارع محمد محمود وذلك ضمن وذلك ضمن (10) شوارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة وهم شوارع ( المحكمة ، العقيد ، مستشفى الحميات ، مدرسة عمر الأشقر، وكذا امتداد المساكن ، مساكن سوق الحديد ، البحيرى ، البر الغربى ، جبانة الأقباط ) وتضم أعمال التطوير قطع الفرمة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة وإنشاء بلدورات وأرصفة جانبية تمهيدا للبدء في أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية ، كما تابع رئيس المدينة أعمال الرصف بطريق تلا /طنوب للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ودفع وتيرة العمل بالمنظومة ، فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال الرصف بمدخل طريق النصر، مؤكداً على التواجد الميداني بمواقع العمل للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وفى مدينة الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية إنتهاء أعمال الرصف بشارع داير الناحية بسرسنا بطول (1)كم تنفيذ مديرية الطرق وفرد طبقة السن بطريق (88) الشهداء/دناصور ، وأوضح رئيس المدينة إلى أنه من المقرر رصف ستة عشر شارعاً بنطاق المدينة خلال خطة العام المالي الحالي وهم ( شارع رامي بداية من شارع بور سعيد حتى سيدي عبد الرحيم، وشارع زكريا نوح من شارع الحرية حتى ترعة الغزالية، وشارع ترعة الغزالية بداية من المعهد الديني حتى ماكينة سراج الدين، واستكمال شارع ترعة الغزالية من شارع سراج الدين حتى شارع النصر، ورصف شارع جسر السمسمية من الجهتين، شارع بيع المصنوعات- مطبعة خطاب، شارع مقابر ميت شهالة، شارع متفرع من ماكينة سراج الدين حتى شارع زكريا نوح، شارع الاسطبل من ترعة الغزالية حتى شارع الحرية، شارع متفرع من ماكينة سراج الدين بداية من كشك البريدي وحتى سيدي حميدة بطول ٥٠٠م، شارع المركز الطبي من شارع طلعت حرب حتى كمال النجار، وشارع شلضم بداية من المركز الطبي حتى شارع النصر، وشارع علم الدين من شارع سيدي شبل حتى شارع شعلان، وشارع الشيخ منصور من شارع بور سعيد حتى شارع النصر، وشارع زاوية جوده بداية من شارع طلعت حرب حتى شارع شعلان شارع الأرقم، ورصف وتركيب انترلوك بشوارع متفرعة من شارع كمال النجار وشارع بور سعيد ، هذا وتابعت رئيس حى شرق شبين الكوم أعمال فرد طبقة السن وتسوية شارع نادى ميت خاقان.