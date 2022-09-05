محافظ الدقهلية يناقش المحاور الرئيسية ووضع شروط للترخيص لضمان عدم العشوائية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين اجتماعًا لبحث ومناقشة المحاور الرئيسية محل الدراسة لمنحها اقصي ارتفاع مسموح به في المنطقة، جاء ذلك بحضور العميد هشام دياب، مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والمهندسة سماح المحمدي، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة مها صبري، وكيل إدارة التخطيط العمراني، والمهندس الزناتي الشافعي، وكيل مديرية الطرق بالدقهلية، والمهندس فتوح علام، رئيس قطاع كهرباء شمال الدقهلية، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات.

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من دراسة كافة المحاور المقرره ووضع شروط للترخيص لضمان عدم العشوائية في المباني وحدوث أزمات مرورية مع الالتزام بإنشاء جراجات مطابقة للمواصفات.

وأشار محافظ الدقهلية، إلي أن المحاور الرئيسية محل الدراسه تشمل عدد من المدن هي ( حي غرب - وحي شرق - ومركز المنصوره - ومدينة دكرنس - ومدينة شربين - ومدينة بني عبيد).

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحصر المحاور الرئيسية بالمدن لدراسة منحها اقصي ارتفاع، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة علي مستوي المحافظات وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة في هذا الشأن.