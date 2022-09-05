محافظ الإسماعيلية يوجه بالاستعداد المُبكر لبداية العام الدراسي وفصل الشتاء

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام، ومعاون محافظ الإسماعيلية لملف التقنين واسترداد أملاك الدولة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة والمستشار القانوني للمحافظة ومستشار التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية ورؤساء المراكز والمدن ومديري عموم المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام.

وفي بداية الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على الجهد المبذول من لجان التقنين واسترداد أراضي ملك الدولة على مستوى المحافظة والتي تعمل على مدار الساعة؛ لإنهاء فحص كافة الأوراق المتعلقة بملفات التقنين مُثَمِنًا الإجراءات الفورية التي يتم اتخاذها لإزالة التعديات واسترداد الأراضي ملك الدولة.

مشيرًا إلى استمرار تضافُر الجهود؛ لتحقيق نسب إنجاز أعلى خلال الفترة القادمة.

واستعرض المحافظ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023و نصيب كل قطاع بالخطة الاستثمارية حيث جاري إتاحة الربع الأول من الخطة لتوزيعها على المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة وتم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستصدار قرارات تخصيص لإتمام الإجراءات القانونية لعدد من المشروعات، وتم الموافقة على تخصيص 188 م٢ بالمجان لإنشاء مسجد بقرية الهجانة بمركز و مدينة القنطرة شرق قام أحد المواطنين بالتبرع بتكلفة الإنشاء.

كما تم الموافقة على تخصيص قطعتين أرض لإقامة لوحة كهرباء تحكم بمساحة 200م٢ خلف سنترال الإسماعيلية الرئيسي و 300 م٢ بقرية الشروق و ذلك بمقابل مادي لصالح شركة توزيع كهرباء القناة، كما قرر محافظ الإسماعيلية بتخصيص أرض مجمع المخابز لصالح مشروع المخابز التابع لصندوق التنمية المحلية لإقامة مُجمعًا للمخابز بعد تقاعس الشركة المؤجرة للمجمع السابق وتراكم الديون وسحب الأرض لعدم التزامها بشروط التقاعد.

وتابع محافظ الإسماعيلية آخر المستجدات في أرض مشروع 264 ري بمركز ومدينة القصاصين والخاص بإصدار قرار من وزير الري والموارد المائية بإعادة تخصيص الأرض بعد تعديل الأنشطة، كما تابع محافظ الإسماعيلية استكمال البنية الأساسية بوحدة المتغيرات المكانية و توفير كافة الأجهزة المطلوبة بالوحدة.

واستعرض المحافظ استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال موسم الشتاء القادم بتطهير جميع المطابق و المصافي بجميع المراكز من خلال التعاون مع مديرية الطرق والنقل وكذلك تطهير وتنظيف أسطح المباني الحكومية تحسبًا لموسم الأمطار مؤكدًا على جاهزية خطة توزيع معدات سحب المياه وتقسيم فِرق الطوارىء بجميع المراكز والمدن والأحياء.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة متابعة استعدادات استقبال الموسم الدراسي الجديد موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتلافي أي ملاحظات متعلقة بالعملية التعليمية وتوصيل الخدمات المختلفة للمدارس والتأكد من توافر الكتب الدراسية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

و في نفس السياق و بالتزامن مع إطلاق معرض أهلًا بالمدارس والذي افتتحه محافظ الإسماعيلية الأسبوع الماضي، أكد محافظ الإسماعيلية على أن الهدف من المعرض هو التخفيف عن كاهل أولياء الأمور؛ لتوفير منتجات و أدوات المدارس بأسعار تنافسية موجهًا مديرية التموين ورؤساء المراكز بمتابعة الأسعار المعروضة بشكل دوري لتحقيق العائد من المعرض كما وجه المحافظ بالتوسع في إنشاء المعارض المماثلة بكافة المراكز والمدن.

كما وجه"بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات النظافة بجميع المراكز وبالأخص في محيط المدارس حفاظًا علي صحة أبنائنا الطلاب ومنعًا لانتشار الحشرات والذباب ونشر الأمراض.

وفي إطار استقبال محافظة الإسماعيلية للدورة الثانية و العشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الفرق الأجنبية والعربية والمصرية، أكد محافظ الإسماعيلية على التنسيق المستمر بين لجان المهرجان لتنفيذ الفعاليات بشكلٍ متميز خاصة وأن المهرجان يحظي باهتمام خاص من مواطني المحافظة ومن محبي التراث الشعبي والفنون الشعبية التي تقدمها البلدان والذي يعكس الثقافات وتنوعها خلال لقائها السنوي على أرض محافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن نجاح مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو والذي اكتسب الصفة الرسمية برعاية وتنفيذ محافظة الإسماعيلية له، جاء نتيجة التعاون والتناغم بين كافة الجهات الشريكة.

وشدَّد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار تقديم الخدمات من نظافة وإنارة وإزالة الإشغالات وكذلك استمرار حملات ضبط الأسواق وفرض هيبة الدولة بما يحقق الصالح العام وصالح المواطنين.