محافظ الأقصر يلتقي نقيب عام الزراعيين لمناقشة تحقيق التنمية.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالدكتور سيد خليفة نقيب عام زراعيين مصر، والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وذلك بحضور الدكتور محمد محيي الدين نقيب الزراعيين بالأقصر، حيث تناول اللقاء أهمية التعاون المستمر لنقابة الزراعيين مع محافظة الأقصر، وسبل تقديم الدعم لتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الحالي للقطاع الزراعي في المحافظة لخدمة الأمن الغذائي المصري.

وعرض الدكتور سيد خليفة نقيب عام زراعيين مصر، خلال اللقاء، رؤى وخطط النقابة ومقترحاتها بشأن مجالات الميكنة والزراعات الحديثة، وآليات الرى الحديث لتحسين العائد الاقتصادى للعاملين بقطاع الزراعة، منوها إلى أهمية العمل المشترك فى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، من خلال تنفيذ مبادرات لزراعة الأشجار المثمرة، وتنظيم ندوات توعوية للمواطنين بأهمية التوسع فى زراعتها، وكذلك تعريف المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية وآليات مواجهتها.

وأكد محافظ الأقصر، على أن الأقصر تتمتع بمقومات زراعية واستثمارية واعدة، لافتاً إلي أنها تعد من المحافظات التي تتميز بوفرة إنتاجها من بعض المحاصيل الزراعية في مقدمتها الطماطم وقصب السكر والموز، بالإضافة إلى وجود مقر لمشروع التغيرات المناخية التابع لبرنامج الأغذية العالمي الذي يقدم أنشطة ومشروعات متميزة في مجالات الغذاء والصحة والزراعة والتنمية الريفية، لافتاً إلي أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء في ظل توجه الدولة للتحول الاقتصاد الأخضر، والاستعداد لمؤتمر "قمة المناخ" خلال شهر نوفمبر المقبل.