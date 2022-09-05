محافظ أسيوط يتفقد مدرستي 30 يونيو الرسمية لغات واللواء نبيل العزبي الابتدائية

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الاستعدادات النهائية بمدرستي 30 يونيو الرسمية لغات، واللواء نبيل العزبي الابتدائية المشتركة بحي غرب للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بعد انشاء المدرستين وتسليمهما لإدارة أسيوط التعليمية لبدء الدراسة بهما هذا العام ، واستيعاب الطلاب بمختلف المراحل الدراسية بمرحلتي رياض الأطفال ،وذلك ضمن المشروعات التي تم ويجرى العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وتنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب ومحمود إبراهيم معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية ، والمهندس أحمد عثمان مدير إدارة بهيئة الأبنية التعليمية.

بدأ المحافظ بتفقد الاستعدادات النهائية بمدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب ،والتي سيبدأ العمل بها بمرحلتي رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي والتي تم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا لاستيعاب الاقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية (التجريبية) واللغات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

واستكمل محافظ أسيوط، جولته بتفقد أقسام، وفصول مدرسة اللواء نبيل العزبي الابتدائية المشتركة بحي غرب للوقوف على الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتي تم انشائها على مساحة 1700 متر بإجمالي عدد فصول 16 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة بتكلفة اجمالية تبلغ 5 مليون و49 ألف جنيه.

وأشاد محافظ أسيوط، بجودة المعامل، والفصول الدراسية بالمدرستين، وأعمال التشجير التي تمت بهما بالإضافة إلى دورات المياه الخاصة بذوى الهمم وعمل رامب الإتاحة بالمدرستين تنفيذًا لخطة الدولة لتصبح المدارس صديقة لذوى الهمم كما التقى المحافظ قيادات المدرستين، والعاملين بهما وطالبهم بأهمية تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والاهتمام بالنهوض بالعملية التعليمية والاستعانة بالوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، والتجريبية وامكانية فتح قاعات وفصول رياض أطفال جديدة، واستغلال الفراغات بالمدارس الخاصة، وذلك بناءًا على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية بعض مديري التعليم العام والتجريبي والخاص ورياض الأطفال وهيئة الأبنية التعليمية لدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس "الخاصة والتجريبية والرسمية والمتميزة" وفقًا للقوانين واللوائح تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم لافتًا إلى أن مدينة أسيوط شهدت مؤخرًا إنشاء مدرستين رسميتين للغات هما مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي تم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل، وحجرات الأنشطة بتكلفة إجمالية بلغت 13مليون و880 ألف جنيه ومدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية مضيفًا أن اجمالى عدد المدارس التى تم انشائها تحت اشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالي عدد 1228 فصل دراسى بتكلفة 430.2 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2022 شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه مشيرًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.