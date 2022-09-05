محافظ أسوان يعلن فتح باب القبول للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسى المقبل

أعلن اشرف عطية، محافظ أسوان، عن فتح باب القبول للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسى القادم 2022/2023 وذلك بحد أدنى 271 درجة للطلاب والطالبات الناجحين فى امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022.

يأتى ذلك فى بشرى سارة وإستجابة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمطالب الجماهيرية بإستمرار القبول فى مدارس التمريض ، وخاصة بعد التجاوب لهذا المطلب من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة على محافظ أسوان آلية ومنظومة القبول وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء لتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور والأسر فى تحقيق رغبات أبنائهم للإلتحاق بمدارس التمريض ، وخاصة مع عدم قدرة الجهات المختصة بتجهيز البدائل من الفصول والمدارس الفنية المتخصصة لسد الإحتياجات فى مجال التعليم الفنى حيث جارى التنسيق فى هذا الإتجاه لتفعيلها خلال الأعوام الدراسية التالية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فإنه سيتم فتح باب التقديم للقبول بمدارس التمريض بإجمالى 11 فصل وبواقع فصل بكل مدرسة يتراوح عدد الطلاب به ما بين 25 إلى 30 طالب وطالبة سواء كان بنين أو بنات أو فصول مشتركة.

وقال، إن باب التقديم سيفتح فى الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر الجارى حيث سيتم بيع كراسات القبول بمدرسة التمريض بالنفق بمدينة أسوان، على أن يتم الإختبارات فى نفس الفترة بفصول التمريض بمدرسة فوزية حامد بنفس آلية التقديم فى العام الدراسى الماضى.