محافظة أسوان: مراجعة ملفات تراخيص البناء للتأكد من مطابقتها للمواصفات

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بمراجعة ملفات التراخيص والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات القانونية، وفى حالة عدم مطابقتها يتم مخاطبة طالب الترخيص لتلافى الملاحظات بالمدة القانونية المحددة لها.

وفى هذا الإطار، عقدت فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة التوصيات الخاصة بالتقارير الواردة من الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء المتعلقة بإصدار التراخيص للمنشآت المختلفة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن.

حضر الاجتماع المهندس محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان ، والمهندس بهاء فيصل رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء ، ومسئولى الجهات المعنية.

ومن جانبها أوضحت فاطمة إبراهيم، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم التأكيد على أهمية تلافى أى ملاحظات فى المهد أثناء البدء فى إجراءات إصدار تراخيص أعمال البناء، وتم التشديد أيضاً على المسئولين بالوحدات المحلية بضرورة مراجعة ملفات التراخيص والتأكد من إستيفاء كافة البيانات المدونة بها وبصورة واضحة ومقروءه، مع التأكد من مطابقة الرسومات الهندسية للإشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأشارت إلى أنه فى حالة عدم مطابقتها يتم مخاطبة طالب الترخيص لتلافى الملاحظات بالمدة القانونية المحددة لها، بجانب متابعة الأعمال على الطبيعة بصفة دورية والتأكد من مطابقتها للرسومات وذلك بهدف القضاء على المخالفات بالمهد، مع الحرص على تواجد لافته بيانات للترخيص، والتأكد أيضاً من وجود شهادة إشراف وعقد مقاولة بملف الترخيص ووجود مهندس مشرف على الطبيعة، وفى حالة عدم وجود المهندس المشرف يتم إيقاف الأعمال.

وأضافت فاطمة إبراهيم، أنه تم التأكيد كذلك على قيام المهندس المشرف بتقديم تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل بالطبيعة، والتحقق من مدى التنفيذ بوثيقة التأمين الموجود بها بملف الترخيص، وهو الذى توازى بالتنسيق مع نقيب المهندسين لإخطار النقابة عما ينجم من مخالفات فيما يخص مهندسى طالب الترخيص ومهندسى الإشراف، كما تم التنسيق مع ممثلي المراكز التكنولوجية بتعديل نموذج بيان صلاحية الموقع ليتوافق مع النموذج المعدل باللائحة التنفيذية ، وإخطار المخالفين بالمخالفات بخطابات مسجلة بعلم الوصول.