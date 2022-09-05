مجلس الأمن يعقد اجتماعا غدا حول محطة الطاقة النووية زابوريجيا فى أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الثلاثاء، اجتماعا حول الوضع في محطة الطاقة النووية زابوريجيا(ZNPP) في أوكرانيا، بناء على طلب روسيا، ومن المقرر أن يقدم الأمين العام أنطونيو جوتيريش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إحاطة.

كما يعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة حول إصلاح عمليات حفظ السلام عملاً بالقرار 2378 الصادر في 20 سبتمبر 2017، وسيقدم الإحاطة المتوقعة وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا.

يذكر أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي إنه "لا يمكن" السماح بأن تلحق أضرار أخرى بمحطة الطاقة النووية زابوريجيا المحاصرة في أوكرانيا.

وذكر الموقع الرسمي للامم المتحدة أن جروسي كان يتحدث بعد أن زار هو وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة النووية الأكبر في أوروبا، والتي شهدت قصفا متكررا في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة.

وقال: "من الواضح أن المحطة، والسلامة المادية للمحطة قد تعرضت للانتهاك عدة مرات سواء كان ذلك بشكل عرضي أو عمدا، لا يمكننا تقييم ذلك، لكن هذه حقيقة يجب أن ندركها، وهذا شيء لا يمكن أن يستمر في الحدوث".