ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بشقة في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية بالهرم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا أدى لاشتعال الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق بشقة سكنية في الهرم، تم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.