ليز تروس رئيسة الوزراء رقم 15 في عهد الملكة إليزابيث

ستصبح ليز تروس، التى فازت فى انتخابات قيادة حزب المحافظين يوم الاثنين، رئيسة الوزراء رقم 15 فى المملكة المتحدة فى عهد الملكة إليزابيث الثانية.

ووفقا لصحيفة أى نيوز ستطلب الملكة من تروس تشكيل حكومة يوم الثلاثاء، بمجرد أن يقدم بوريس جونسون استقالته رسميًا.

ورصدت الصحيفة فيما يلى قائمة بالشاغلين السابقين لـ 10 داونينج ستريت منذ تولى الملكة اليزابيث العرش فى عام 1952.

ونستون تشرشل (محافظ، 1951-55)

أنتونى إيدن (محافظ، 1955-57)

هارولد ماكميلان (محافظ، 1957-1963)

أليك دوجلاس هوم (محافظ، 1963-1964)

هارولد ويلسون (العمل، 1964-70)

إدوارد هيث (محافظ، 1970-1974)

هارولد ويلسون (العمل، 1974-1976)

جيمس كالاهان (العمل، 1976-1979)

مارجريت تاتشر (محافظة 1979-90)

جون ميجور (محافظ، 1990-1997)

تونى بلير (حزب العمل، 1997-2007)

جوردون براون (العمل، 2007-10)

ديفيد كاميرون (محافظ، 2010-16)

تيريزا ماى (محافظة، 2016-19)

بوريس جونسون (محافظ، 2019-22)

وفى أول كلمة لها بعد إعلان فوزها، قالت تروس: الأصدقاء والزملاء، شكرا لكن لثقتكم فى لقيادة حزبنا العظيم المحافظين، أعظم حزب سياسى على الأرض"

وأضافت أن إيمان حزبها بالحرية والقدرة على السيطرة على الحياة الخاصة، وبالضرائب المنخفضة وبالمسئولية الشخصية يلقى صدى لدى الرأى العام. ولهذا فاز الحزب فى 2019، وسيحقق ما صوت الناس له لأجله.

حظيت تروس بدعم كثير من المحافظين بحماسها الذى يذكر برئيسة الوزراء الأبرز فى تاريخ بريطانيا، مارجريت ثاتشر، لتقليص دور الدولة وخفض الضرائب. ووعدت بالتحرك فورا للتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.