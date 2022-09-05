لكل الموظفين.. كيف تمحو الجزاءات التأديبية الموقعة عليك؟ (إنفوجراف)

كتب أحمد عبد الهادى

يتساءل الكثير من المواظفين، عن الطرق القانونية الواجب اتباعها حتى يتمكنوا من محو الجزاءات التأديبية التى وقعت عليهم، نتيجة مخالفات العمل.

المادة 66 من قانون الخدمة المدنية، توضح الحالات التى يمكن فيها محو الجزاءات التأديب، حيث تنص على أن:

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :

1. سنة فى حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2. سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.

3. ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش.

يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له.