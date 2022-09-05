لخريجى الأزهر.. فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة

كتب: على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي الأزهر الشريف دفعة مايو 2022م من الكليات الأزهرية التالية:

"الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام".

وأوضحت الوزارة الشروط التالية للحصول على تصريح خطابة:

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد على الأقل.

- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقنًا للغة العربية.

- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

فعلى الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي: https://forms.gle/ATGcFXZJFd29VhZVA