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لخريجى الأزهر.. فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 09:07 م
لخريجى الأزهر.. فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة وزارة الأوقاف
كتب: على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي الأزهر الشريف دفعة مايو 2022م من الكليات الأزهرية التالية:

"الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام".

وأوضحت الوزارة الشروط التالية للحصول على تصريح خطابة:

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد على الأقل.

- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقنًا للغة العربية.

- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

فعلى الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي: https://forms.gle/ATGcFXZJFd29VhZVA


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