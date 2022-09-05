كيف قضت "حياة كريمة" على كثافة الفصول الدراسية بقرية دلاص ببنى سويف؟

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة منها انشاء ملاحق جديدة داخل مدارس القرية .

وتشهد قرية دلاص إنشاء ملحق بمدرسة دلاص الإعدادية بنين، يتكون من مبنى دور أرضي و4 طوابق علوية ليضم 19 فصلا للتعليم الأساسي، وذلك على مساحة 340م، وتحت إشراف هيئة الابنية التعليمية، كما تم الانتهاء من إنشاء ملحق مدرسة وحيد يوسف الإعدادية بنات مبنى دور أرضى و4 طوابق ليضم 11 فصلا على مساحة 300م، وكذلك ملحق مدرسة أحمد ناجي الابتدائية مبنى دور أرضى أيضاً و4 طوابق ويضم 10 فصول، بجانب صيانة المدرسة.