اليوم السابع
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قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة شاب غرق في النيل بالعياط

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:37 م
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة شاب غرق في النيل بالعياط غريق - أرشيفية
بهجت أبو ضيف

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تعرض شاب للغرق بنهر النيل في العياط، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة. 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.
 
 

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نهر النيل

العياط

الجيزة



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