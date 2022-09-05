اليوم السابع
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قتيلان و5 جرحى فى إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:15 ص
قتيلان و5 جرحى فى إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون فى إطلاق نار عقب شجار نشب في حفل بمدينة نورفولك فى ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وأوضحت الشرطة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه عندما توجه الضباط إلى منزل بالقرب من جامعة أولد دومينيون قرابة منتصف الليل، عثروا على 4 نساء و3 رجال مصابين بأعيرة نارية.

وقال رئيس شرطة المدينة المؤقت، مايكل جولدسميث - في مؤتمر صحفي - "إن التحقيق الأولي يكشف عن وجود حفل في ذلك الموقع كان معلنًا عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفًا "يبدو أن شجارًا اندلع في الحفل، وبمجرد أن بدأ الشجار، أخرج أحدهم سلاحًا ناريًا وبدأ في إطلاق النار".

وذكرت الشرطة، أن شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا ومراهقة تبلغ من العمر 19 عاماً توفيا لاحقاً في المستشفى.

وقال جولدسميث "نواصل التحقيق في ذلك"، مضيفًا "كان هناك العديد من الأسلحة النارية المستخدمة منها في ذلك مسدس وبندقية طويلة".

وذكرت جامعة أولد دومينيون في منشور عبر صفحتها "فيس بوك"، إن العديد من طلاب جامعة ولاية نورفولك كانوا ضحايا لإطلاق النار في موقع خارج الحرم الجامعي.

وأضافت الجامعة في منشورها "المؤشرات الأولية تشير إلى أن طلابنا كانوا من المتفرجين الأبرياء في إطلاق نار في حفل منزلي مسائي".


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ولايه فيرجينيا

امريكا

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