قافلة جامعة طنطا: الكشف الطبي على 1348 حالة من خلال 13 عيادة

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا، قافلة تنموية شاملة لقرية سماتاي لمركز قطور بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة.

أوضح الدكتور محمود ذكي، أن الجامعة تستهدف من خلال أنشطة القوافل التنموية الشاملة خدمة القرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم خدمات الدعم فى المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمواطنين، مؤكداً على أهمية التمكين الاقتصادي في مختلف التخصصات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب وتساعد في استيعاب الزيادة السنوية في الطلب على العمل، وتقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتنفيذ خطط الجامعة التي لدعم القرى الأكثر احتياجا.

من جانبه أوضح الدكتور محمود سليم أن هناك أولوية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لدعم ريادة الأعمال و التمكين الاقتصادى ودعم لمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتعظيم دور الجامعة فى خدمة المجتمع ودعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، موضحُا أن قافلة الجامعة بقرية سماتاي لمركز قطور قافلة تنموية كبرى قدمت خدمات متنوعة للأهالي تضم ورش عمل للتدريب على الصناعات الصغيرة ومحاضرات توعوية وارشادية وتثقيفية إلى جانب الخدمات الطبية.

وأوضح أن قافلة شهدت مشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، وقدمت كلية العلوم محاضرة عن كيفية صناعة الأسمدة العضوية، وأخرى عن كيفية صناعة الصابون والمنظفات وتوزيعه على الأهالي، في حين شاركت كلية التجارة بمحاضرات في التمكين الاقتصادي والمشروعات المتوسطة والصغيرة وخطوات دراسة الجدوى، ومشاركة كلية الزراعة بمحاضرات عن الصناعات الصغيرة مثل تصنيع الألبان وصناعة المخبوزات.

وقال الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1348 حالة من خلال 13 عيادة حيث تم فحص 53 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و 153 في عيادة الاطفال، و 224 بالعظام، و 183 جلدية، و 163 باطنة، و 42 مسالك بولية، و 124 أنف وأذن، و 28 جراحة عامة، و 87 صدر، و 19 نفسية وعصبية، و 234 جراحة عيون، و 28 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 77 حالة بواقع 5 حالة مسالك بولية، و 2 عظام، و 7 صدر، و 4 أطفال، و 6 باطنة، و 4 جلدية، و 34 رمد، و 3 أنف وأذن، و 7 مخ وأعصاب، و 5 نفسية.

شهدت القافلة إجراء اختبارات فورية لمحو أمية 35 مواطناً، بالإضافة إلى قافلة مساعدات غذائية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.