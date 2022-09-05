غدا الثلاثاء.. الاجتماع الثالث لمسئولى معاهد ومراكز بحوث البترول للدول أعضاء "أوابك"

كتبت -مروة الغول

تعقد الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر الاجتماع الثالث لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول الأعضاء، بتقنية الاتصال المرئي.

ويشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمختصين في الدول الأعضاء لبحث فرص تعزيز آليات التعاون بين معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول الأعضاء.

وكانت أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) دراسة حديثة بعنوان" دور المواد الحيوية المتجددة والوقود الحيوي في إنتاج البلاستيك الحيوي ".

وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية دور التكنولوجيا الحيوية في إنتاج أنواع مختلفة من البلاستيك الحيوي، وإيجاد حلول جذرية للتخلص من النفايات البلاستيكية المتراكمة، وخفض البصمة الكربونية لصناعة البتروكيماويات.

تناولت الدراسة التي وقعت في ثلاثة فصول، أهم التقنيات الحديثة لإنتاج بدائل مناسبة لبعض منتجات البلاستيك الأحفوري وحيدة الاستخدام، ومنها البلاستيك الحيوي القابل للتحلل الحيوي بمواصفات تضاهي، بل وتتفوق أحياناً على مواصفات البلاستيك التقليدي، حيث لا ينتج عنه مخلفات ضارة بعد تحلل نفاياته على المدى البعيد، وذلك من خلال بعض المعالجات والعمليات الحيوية والصناعية لأنواع محددة من الكتلة الحيوية من النباتات الغذائية.