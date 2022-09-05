غاز مصر تحذر من التعامل مع أشخاص يقومون بتركيب غطاء للعداد مقابل مبالغ مالية

كتبت -مروة الغول

نشرت شركة غاز مصر إحدى شركات قطاع البترول على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك "، تنويه إلى عملائها من المواطنين بعدم التعامل مع أشخاص يدعون تبعيتهم لقطاع البترول، ويقومون بتركيب غطاء لعدادات الغاز مقابل مبالغ مالية.

وأضافت شركة غاز مصر أنه وحرصا من إدارة شركة غاز مصر على عملائها، فقد تم تكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي بالواقعة .

وتوضح الشـركة للعملاء وكافة المواطنين بأن الشركة تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتعاملات من خلال أطقم عمل مدربه، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع خط الطوارئ 129 أو من خلال الخط الساخن 19220 أو الموقع الرسمـي لشركة غاز مصر .