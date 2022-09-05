عواصف رعدية تضرب المملكة المتحدة و4 مناطق معرضة لخطر الفيضانات.. صور

كتب فارس البدرى

ضربت الأمطار والعواصف الرعدية مدينة بريتس البريطانية الليلة الماضية بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا أصفر اللون من العواصف الرعدية، ويحذر مركز الأرصاد من أن العواصف قد تؤدى إلى حدوث فيضانات وأن تغمر المياه المنازل والشركات بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائى وتعطيل السفر وإلحاق أضرار بالمبانى، حسبما ورد في صحيفة" The Sun" البريطانية.

بدأ تحذير مكتب الأرصاد الجوية من الأمطار ابتداء من الساعة 8 مساءً يوم الأحد حتى الساعة 4 صباحًا اليوم، والتى تغطى لندن وجنوب شرق إنجلترا وجنوب غرب إنجلترا ومعظم أيرلندا الشمالية وأجزاء كبيرة من ويلز وشرق إنجلترا ونورثامبتونشاير ووارويكشاير.



الامطار في شوارع المملكة المتحدة

ووفقًا لخرائط الفيضانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، هناك أربع مناطق معرضة لخطر الفيضانات من نوتنغهامشاير إلى سويندون، وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في جنوب غرب إنجلترا، وقد تشهد أماكن قليلة هطول الأمطار من 20 مم إلى 30 مم في أقل من ساعة، بينما قد لا ترى أماكن أخرى هطول أمطار غزيرة على الإطلاق.

وقال خبراء الأرصاد، إن البرق والبرد المتكرر والرياح العاصفة المحلية قد تترافق مع عواصف رعدية أقوى، خاصة عبر الأجزاء الجنوبية الغربية من إنجلترا وويلز، وحذر مكتب الأرصاد الجوية: أنه "من الممكن حدوث فيضانات في بعض المنازل والشركات، مما يؤدى إلى بعض الأضرار التي لحقت بالمبانى أو الهياكل".



امطار بريطانيا

كما تم تحذير البريطانيين من تأخيرات محتملة في خدمات القطارات، ويقول خبراء الأرصاد، إنه في الفترة من 5 سبتمبر إلى 14 سبتمبر، ستنتشر سحابة كثيفة مع أمطار رعدية أو أمطار غزيرة في العديد من الأماكن في جميع أنحاء بريطانيا.



البرق في بريطانيا

وقال مكتب الأرصاد الجوية على موقعه عبر الإنترنت، إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في المتوسط ​​تقريبًا لكنها متغيرة خلال هذه الفترة، وأضافوا: "مع اقتراب نهاية الفترة، من المرجح أن تختفي الأمطار، مما يؤدى إلى أن تصبح العديد من المناطق أكثر جفافاً قليلاً، على الرغم من احتمال استمرار هطول الأمطار في العديد من الأماكن".