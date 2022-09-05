طلاب هندسة الإسكندرية يبتكرون جهازا لتقطيع المعادن يوفر الوقت والجهد بالمصانع

الإسكندرية - فريق المحافظات

ابتكر طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، جهازا لتوفير الوقت والجهد فى المصانع والورش فى تقطيع المعادن والمجسمات ونحتها بطريقة تكنولوجية حديثة، تستطيع توفير الوقت والجهد فى العمالة، بالإضافة إلى توفير الوقت وزيادة معدلات الإنتاج، والتقى "اليوم السابع" الطلاب لشرح أهمية المجسمات.

وقال محمد السيد، إن الجهاز هو مشروع تخرج هذا العام بالاشتراك مع عدد من أصدقائه لتنفيذ جهاز يستطيع توفير الوقت والجهد فى الورش والمصانع الخاصة بتقطيع المعادن وبالتالى يزيد من معدلات الإنتاج اليومية .

وأضاف أنه يتم من 5 محاور وهى لأول مرة يتم إنتاج هذا الجهاز بالمحاور العديدة التى تسمح بزيادة معدلات الإنتاج وتقطيع المعادن والأخشاب بسهولة ويسر .

وأشار إلى أنها مميكنة بالكامل وتوفر عمالة، ولها استخدامات أخرى مثل الحفر والتشكيل والكتابة واستغرق تنفيذه 6 شهور تصميم وتنفيذه 3 شهور فقط بمشاركة 7 طلاب لتنفيذ المشروع، موضحا أن المشروع تكلف 26 ألف جنيه وتنفيذه على أرض الواقع يحتاج لتوافر قطع غيار مناسبة للجهاز لتطبيقه .



أحد الطلاب يشرح فكرة الجهاز



الجهاز الجديد