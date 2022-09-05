طلاب جامعة سوهاج يشاركون بدورات إعداد القادة بحلوان تحت شعار قائد المستقبل

سوهاج - محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات فوج ملتقى الفرق الأولى بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، تحت شعار "قائد المستقبل"، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال عبد الخالق، أن الفوج يهدف إلى تقديم عدد من البرامج التدريبية بهدف بناء قاعدة من الشباب تتمتع بالولاء والإنتماء، متخذة سلاح العلم والمهارة والقيادة لتتقدم وتتحمل المسئولية المنوطة بها لتنمية المجتمع.

وأكد عبد الخالق، أن الجامعة حريصة علي المشاركة الدائمة في مثل هذه الفعاليات، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإهتمام بالشباب الذين هم صناع المستقبل، وتنمية قدراتهم و مهاراتهم المختلفة في شتى المجالات، وتأهيليهم لخوض الحياة الجامعية، وتعميق حسهم وانتمائه الوطني، حيث انهم الركيزة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة ربوع الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن شباب الجامعات هم من سيحملون على أعتاقهم مسئولية التنمية بمصر، لذا يجب إعدادهم جيداً وتحصينهم ضد أي أفكار هدامة لن تضرهم فقط بل ستؤثر على الدولة والمجتمع ككل، لافتاً أن الفوج يهدف إلى تعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم تجاه جامعتهم وزملائهم، وتوعيتهم بالأفكار المغلوطة التي يحاول البعض أن يبثها في عقولهم، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على مستقبلهم.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية أنه شارك بالفوج ٤ طلاب من مختلف الكليات، حيث تضمن عدد من المحاضرات وورش العمل منها فن الكاريزما، مهارات الإتصال الفعال، حقوق وواجبات الطالب الجامعي، بإلإضافة إلى محاضرات عن كيفية تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، وتوعية الطلاب بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، والمشروعات القومية التي نفذتها مصر ودورها الإقليمي والدولي.



طلاب جامعة سوهاج يشاركون بمعهد اعداد القادة بحلوان



طلاب جامعة سوهاج يشاركون بمعهد اعداد القادة بحلوان



طلاب جامعة سوهاج يشاركون بمعهد اعداد القادة بحلوان