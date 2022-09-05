ضبط 7 أطنان أسماك مجهولة المصدر بإحدى الثلاجات بدون ترخيص في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين، وعدم احتكار السلع ومنع التلاعب بالأسعار، وتنفيذًا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الإثنين بالتعاون مع الرقابة التموينية وإدارة تموين المركز، ومباحث التموين، بحملةٍ تموينية.

أسفرت الحملة عن تحرير 98 محضرًا، منها 25 محضر عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و18 محضر عدم حمل شهادة صحية، و محضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية وغش تجاري ومحضر عدم الإعلان عن المخازن و3 محاضر إدارة بدون ترخيص.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و6محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و 9محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و5 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و9 محاضر توقف عن الإنتاج.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1200كرتونة مياه معدنية بأحد المخازن بدون ترخيص، و7 أطنان أسماك بدون فواتير بأحد الثلاجات بدون ترخيص، وضبط 1600عبوة مستحضرات تجميل و مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وبدون فواتير، كما تم ضبط 200 طن مواد غذائية بأحد المخازن بدون فواتير بدون ترخيص، وضبط 390 علبة سجائر أجنبية مهربة.

وأكد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أنه أحيلت أوراق المحاضر للنيابة العامة و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وأن الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط العمل بالأسواق والمحلات التجارية والمخابز لتقديم منتجات آمنة للمواطنين.