ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالجيزة، من القبض على صاحب شركة لتجارة السلع الغذائية بحوزته 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، في ضبط (3,98 طن "دقيق أبيض – مكرونة – زيت طعام – سكر حر") داخل مخزن ومعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.