ضبط مهتز نفسيا قتل مدير شركة بسكين في كفر الزيات بالغربية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت اجهزة الامن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض "سكين" داخل إحدى الشركات بدائرة المركز ووفاته.

بالإنتقال والفحص تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالدلوف إلى الشركة المشار إليها والتعدى على (مدير الشركة) بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته بجرح طعنى مما تسبب فى وفاته.. تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" وتبين أنه "مهتز نفسياً" تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.