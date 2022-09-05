ضبط سائق سيارة بحوزته عبوات منظفات صناعية مجهولة المصدر فى بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

شنت إدارة تموين غرب بورسعيد من خلال توجيهات ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية مكثفة بالأسواق تحت أشراف محمد عوض وكيل المديرية للوقوف على سلامة وصحة المواطنين .

وأسفرت الحملة التى قادها طلعت البساطى مدير إدارة غرب وهانى شاكر رئيس الرقابة وسمير عبد الرحمن كبير مفتشى الرقابة وعضوية عصام العاصى من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعبوات منظفات صناعية مختلفة الأنواع فضلاً عن كونها مجهولة المصدر بإجمالى 90 عبوة سعة كل منها 5 لتر وليس مدون عليها أية بيانات مايشكل خطراً على صحة وسلامة مستخدميها بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليسK والقرار 611 الخاص بكتابة التواريخ والصلاحية على المنتج والقرار 181 لسنة 1996 الخاص بالانتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.