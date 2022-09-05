ضبط المتهمين بسرقة محل في مدينة نصر باستخدام السلاح

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواءأشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (مديرة محل تجارى كائن بدائرة القسم) بقيام (3) أشخاص مجهولين وبحوزة أحدهم سلاح أبيض " كتر " بالدخول إلى المحل وتهديدها وسرقة مبلغ مالى كرهاً عنها ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة عامل سابق بالمحل المشار إليها بالإشتراك مع 3 آخرين- مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - سلاح أبيض "كتر")، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام "السلاح الأبيض" المضبوط بحوزتهم ، وأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة ، كما أقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بمحل الواقعة، وعلمه بمكان تواجد الخزينة، اختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.