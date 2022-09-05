شواطئ القطاع الشرقى بالإسكندرية الأكثر إقبالا من المصطافين.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تتمتع محافظة الإسكندرية بشريط ساحلي طويل يمتد لنحو 77 كم، الأمر الذي جعل المدينة الساحلية تتمتع بعدد كبير من الشواطئ يصل الى نحو 61 شاطئ بطول الساحل .

وشواطئ الإسكندرية مقسمة الى شواطئ القطاع الشرقي، وشواطئ القطاع الغربى، ولكن الأكثر شهرة والأكثر إقبالا هى شواطئ القطاع الشرقى، وذلك لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها تمتع هذا القطاع بحاجز الأمواج الأمن الذي نفذته وزارة الرى والموارد المائية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، على مدار العشر سنوات الأخيرة، بهدف حماية شواطئ الإسكندرية من التأكل والنحر بسبب التغييرات المناخية.

وتلك الحواجز كونت مساحات وأحواض سباحة آمنة، حيث تتميز الشواطئ الشرقية بالإسكندرية بانخفاض عدد الغرقى مقارنة بشواطئ القطاع الغربى، التى تتميز شواطئها بارتفاع الأمواج وعدم وجود حواجز خرسانية.

أيضا مشروعات الحماية البحرية على شواطئ القطاع الشرقى، خلقت مساحات رملية واسعة، فى بعض الشواطئ، مثل شاطئ "اسحاق حلمى" بمنطقة ميدان محمد نجيب، الأمر الذى قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، باستغلاله الإستغلال الأمثل، وتحول الشاطئ الى مركز للرياضات الشاطئية، حيث تم إنشاء ملاعب به للرياضات الشاطئية الشهيرة، مثل " الراكيت" اللعبة الشعبية الأولى بالإسكندرية، ملعب " كرة الطائرة "، وملعب " كرة القدم الشاطئية" والذى شهد عدد من المباريات الدولية، وألعنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن افتتاح ملعب جديد ينضم للرياضات الشاطئية وهو ملعب لـ"كرة اليد".

أما عن أسعار الشواطئ بالقطاع الشرقي، فهى متنوعة وتشمل كافة الفئات التى طرحتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية هذا العام، حيث يوجد بالقطاع الشرقي أول شاطئ مجاني بالإسكندرية (الدخول بالبطاقة الشخصية )، وهو شاطئ المندرة المجاني، والذى اكتسب شهرة عالمية واسعة بسبب تخصيص جزء كبير منه لذوي الهمم و المكفوفين، و شهد الشاطئ تجهيزات لتلائم تلك الفئات حيث تم إنشاء ممر خرسانى لذوي الهمم ينتهي الى البحر، ومنطقة سباحة مخصصة للمكفوفين محاطة بحواجز من الفوم.

كما أن القطاع الشرقي ممتد ويضم عدد من الشواطئ العامة، والتى يصل سعر دخول الفرد فيها الى 5 جنيه فقط، حيث يوجد به (شاطئ السرايا و شواطئ جليم و ميامى العام )، بالإضافة الى الشواطئ بنظام الخدمة لمن يطلبها بسعر دخول 10 جنيه فقط وهى شواطئ (شاطئ الاسكندرية بمنطقة العصافرة الغربى 2 سابقا، شاطئ ادوارد خراط – سيدى بشر سابقا، شاطئ إيناس حقى – ابو هيف سابقا).

وكذلك مجموعة من الشواطئ المميزة بسعر دخول 15 جنيه للفرد، وهى (شاطئ وانلى، شاطئ العصافرة شرق، شاطئ ميرامار شرق، شاطئ ميرامار الاوسط، شاطئ فريسكا، شاطئ سيدى بشر 1، شاطئ الفنار، شاطئ ابو هيف الغربى، شاطئ أبو هيف الشرقى، شاطئ اسحاق حلمى)، و كذلك الشواطئ السياحية بسعر دخول الفرد 25 جنيه و هو شاطئ المندرة السياحى و " ستانلى " السياحى.

أما عن أشهر المعالم السياحية بها، فيوجد منطقة "بير مسعود "، أحد المزارات السياحية بالإسكندرية والذى تدور حوله مجموعة من أساطير الإسكندرية، مجموعة من الحكايات والقصص حول سر تسميته بهذا الاسم، وسر تحقيق الأمنيات للزائرين، حيث يشهد البئر إقبالا كبيرا من الوافدين والزائرين للمحافظة وأهالي الإسكندرية نفسهم لإلقاء العملات المعدنية داخل ذلك البئر للدخول فى مياه البحر مباشرة لتحقيق الأمنيات المختلفة.

بالإضافة الى كوبرى "ستانلى "أحد المعالم السياحية المميزة لمدينة الإسكندرية، والذى أنشأ على الطراز المعماري لقصر المنتزة، وبنفس التصميم المعمارى و الآلوان، ليصبح تحفة فنية وجمالية تزين كورنيش الإسكندرية

وأما عن أهم الأسواق الشهيرة، فهناك سوق "خالد بن الوليد" الذي يشهد إقبالا كبيرا من المصطافين، و يقدم متعة التسوق، حيث يوجد بالسوق الملابس و الاحذية و ملابس البحر والاكسسوارات ولعب الاطفال، بالاضافة الى المأكولات و المشروبات و الآيس كريم



شاطئ ميامى



شاطئ ميرامار المميز



شاطئ ميرامار



شاطئ ميرامار



شواطئ المندرة



شواطئ سيدى بشر المميزة



شواطئ سيدى بشر شرقا



شواطئ سيدى بشر



شواطئ شرق الاسكندرية



السرايا العام



الشواطئ الشرقية



الشواطئ الشرقية



الشواطئ المميزة



المندرة المجانى منطقة المكفوفين



شاطئ السريا العام



شاطئ المندرة السياحى



شاطئ المندرة



شاطئ ايناس حقى شرقا



شاطئ ايناس حقى



شاطئ ستانلى



شاطئ فريسكا



شواطئ العصافرة



شواطئ ميامى



ميامى



بير مسعود



شاطئ ادوار الخراط



شاطئ العصافرة المميز