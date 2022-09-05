اليوم السابع
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شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع عامل صدمه قطار في أبو النمرس

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:29 م
شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع عامل صدمه قطار في أبو النمرس مصرع عامل صدمه قطار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في حادث اصطدام قطار بعامل بمنطقة أبو النمرس، وذكروا أن العامل خلال عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
وناظر رجال المباحث جثة العامل، وتم استدعاء أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين مصرع عامل تم تحديد هويته، صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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