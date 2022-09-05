شرطة المرافق تحرر 67 محضرا متنوعا فى حملة بشوارع مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بقيادة العقيد خالد الغول، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط العام بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط وتكثيف الحملات اليومية.

واستهدفت الحملة الشوارع التالية:- (المنشية - أحمد عرابي - يوسف حسن – شارع المحطه - كورنيش النيل)، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر إشغال، و6 محاضر نظافة عامة، و3 محاضر باعة جائلين، و18 محضر مضبوطات متنوعة، و27 محضر إزالات إدارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع استمرار أعمال الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الأقصر.

وفى نفس السياق نفذت شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول حملة مكبرة لتحقيق الانضباط العام بمدينتي الأقصر والبياضية، نجحت فى تحرير 111 محضر متنوع إشغال ونظافة ومقاهي مخالفة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء. د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط وتكثيف الحملات اليومية.

واستهدفت الحملة شوارع مركز ومدينة البياضية وشوارع التليفزيون وموقف أرمنت وموقف الأقاليم ومنطقة معدية الاهالي، وأبو الجود والصنايع وشرق السكة بمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة النقيب تامر عباس والنقيب على شيحه والنقيب سيد سلامة، بالتنسيق مع مسؤولي مجلس مدينة الأقصر ومجلس مدينة البياضية، وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر اشغال، و8 محاضر نظافة عامة، و5 محاضر باعة جائلين، وضبط 3 ميكروفون تسبب إزعاج، و26 محضر مضبوطات متنوعة، و3 محاضر لمقاهي مخالفة، و48 محضر إزالات إدارية.



تحرير 67 محضر متنوع فى حملة بشوارع مدينة الأقصر



جانب من حملات شرطة المرافق بشوارع الأقصر