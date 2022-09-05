سقوط شرفة منزل بدمياط دون وقوع إصابات

دمياط - فريق المحافظات

شهدت منطقة ميدان سرور وسط محافظة دمياط، سقوط شرفة أحد المنازل القديمة المتواجدة بالمنطقة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة أول دمياط برفقة رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحدث.

وقامت قوات الأمن يغلق الطريق المؤدي للعقار المنكوب، كما قام رجال الحماية المدنية بفضل التيار الكهربي وكذلك خدمات الغاز الطبيعي عن المنطقة.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بدمياط، أن الحادث لم يسفر عنه أية إصابات، مؤكدا أنه تم الدفع بعدد سيارتين إسعاف بموقع الحدث للتعامل مع أية طوارئ تحدث.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحصر المنازل المتهالكة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتقوم قوات الأمن برفع الأنقاض، تمهيدا لفتح الطريق أمام الحركة المرورية مرة أخرى.