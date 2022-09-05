اليوم السابع
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سفير مصر بالخرطوم يبحث مع وزير الكهرباء السوداني عملية الربط الكهربائي بين البلدين

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:42 ص
سفير مصر بالخرطوم يبحث مع وزير الكهرباء السوداني عملية الربط الكهربائي بين البلدين السفير حسام عيسى سفير مصر بالخرطوم
أ ش أ

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بحث السفير حسام عيسى سفير مصر في الخرطوم، مع وزير الكهرباء والطاقة السوداني المهندس محمد عبد الله، تطورات عملية الربط الكهربائي بين البلدين التي يجري حاليًا العمل على زيادة معدلاتها، واتخاذ الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
 
وذكرت وزارة الخارجية الأحد -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن اللقاء تناول مقترحات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصةً الطاقة الشمسية، فضلًا عن تطلع السودان إلى الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال. 
 
كما ناقش الجانبان مقترحات التعاون الفني بين البلدين، وخاصةً الدورات التدريبية للكوادر السودانية في مجالات الطاقة والنفط.

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