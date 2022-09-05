زى النهارده.. حجز محاكمة هشام عشماوى بـ"تنظيم بيت المقدس" للحكم

كتب: إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات يوم 5 سبتمبر 2019، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تحجز محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة للحكم.

ووجه للمتهمين ارتكاب 54 جريمة ومن أبرزها..

1 ـ تفجير مديرية أمن القاهرة والذى راح ضحيته 4 شهداء وأكثر من 70 مصابا.

2 ـ تفجير مديرية أمن الدقهلية والذى راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين.

3 ـ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

4 ـ اغتيال المقدم محمد مبروك.

5 ـ اغتيال الرائد محمد أبو شقرة.

6 ـ اغتيال اللواء محمد سعيد مساعد مدير أمن القاهرة.

7 ـ ضرب نقطة شرطة النزهة.

8 ـ تفجير معسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية.

9 ـ ضرب كمين أمنى بالمنصورة أسفل كوبرى الجامعة بالمنصورة.

10 ـ سرقة مكتب بريد مسطرد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.