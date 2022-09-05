رفع 1080 حالة إشغال مخالف وإزالة 5 أكشاك بدون ترخيص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 1080 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك، وتضمنت الحملات إزالة 636 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور وإزالة 5 أكشاك بدون ترخيص.

كما تضمنت إزالة 200 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كفر الدوار، وكذلك إزالة 75 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة ايتاي البارود، وتضمنت الحملات أيضا إزالة 70 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات و34 حالة إشغال طريق مخالف بالمحمودية، كما تم تحرير7 محاضر للمخالفين ورفع 65حالة اشغال برشيد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.