وقال مورافيتسكي - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلها راديو بولندا اليوم الاثنين - "لقد تحدثت عبر الهاتف إلى نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حول آليات تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، والمشاكل في قطاع الطاقة في العالم، والتي لها تأثير على التضخم في العديد من البلدان".

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، أكد مورافيتسكي - خلال المكالمة - على أن حكومته تعمل على تقييم إمكانية تطوير الطاقة النووية في بلاده، من حيث بناء محطة طاقة نووية كبيرة وتطوير المفاعلات النووية الصغيرة، فيما أوضحت هاريس أن الولايات المتحدة مستعدة لتبادل خبراتها في هذا الصدد.