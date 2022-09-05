رئيس مياه الشرب بالبحر الأحمر يتفقد محطة الصرف الصحي الرئيسية بالقصير.. صور

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، محطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة القصير، كما تفقد مشروع الصرف الصحي لمدينة القصير.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم الإعلان عن بدء تلقي الشركة لطلبات التعاقد على توصيل الصرف الصحي لبعض مناطق القصير، منها شنيشن والمستعمرة والأمل تمهيدا لبدء تشغيل المشروع.

وأضاف رئيس الشركة، أنه سوف يتم الإعلان عن باقي المناطق تباعا خلال الشهور الثلاث القادمة، مشددا على حرص الشركة علي تقديم افضل الخدمات للأهالي بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.

وكان تفقد رئيس شركة مياه البحر الأحمر محطة تحلية المياه بمدينه مرسي علم، وأكد علي الالتزام بكافة معايير الجودة والتشغيل والصيانه، كما واصل المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر جولتة بمحطات وروافع المياه بمدن الجنوب حيث تفقد محطة تحلية المياه بمدينة الشلاتين.