رئيس جهاز "بدر" يفتتح المقر الأول لإدارة التضامن الاجتماعى بالحى الخامس بالمدينة

كتب أحمد حسن

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والدكتور محمد سليمان، عضو مجلس النواب، بافتتاح أول مقر لإدارة التضامن الاجتماعي بالحى الخامس بمنطقة النرجس بمدينة بدر، بحضور مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتقديم كل الخدمات والأنشطة الاجتماعية للمواطنين والجمعيات الأهلية في نطاق المدينة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة أعمال التنمية بالمدينة والعمل على زيادة عوامل الجذب ولتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لقاطني المدن الجديدة.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن المكتب يقوم بتقديم عدد من الخدمات للمواطنين، من بينها صرف معاشات التضامن، ومعاش تكافل وكرامة وغيرها من الخدمات، مشيداً بجهود الشئون الاجتماعية في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومؤكداً أن العلاقة بينهما تكاملية، ومن الضروري تقديم كل الخدمات والأنشطة الاجتماعية لجميع المواطنين، خاصة بالمناطق الآهلة بالسكان مثل مدينة بدر كإحدى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم بذل أقصى جهد لتسهيل وتوفير أفضل الخدمات وتذليل جميع الصعوبات للفئات من كبار السن والأرامل والشرائح التابعة لتلك المؤسسات.