رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية: حصلنا على الاعتماد الدولى

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، إن الجامعة هى أحد 3 جامعات تم إنشائهم منذ حوالى 3 سنوات، بدأت فى 2019 فى إطار التطوير فى مجال التعليم العالى، موضحا أن الجامعة حققت إنجازات كبيرة فى وقت قصير بدعم من الدولة والقياداة السياسية.

وأضاف الدكتور محمد شكر ندا، خلا إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن البرامج بجامعة بنى سويف التكنولوجية حصلت على الاعتماد الدولى، وهو إنجاز كبير لمصر والجامعة، كما بدأت الجامعة ببرنامجين فى أول عام 2019، وإضافة برامج أخرى، موضحا أن أحدث برنامج حتى الآن هو تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وأشار الدكتور محمد شكر ندا، إلى أن البرامج بالجامعة مختلفة عن البرامج التقليدية المتعارف عليها كى تواكب العصر، وتتابع المشروعات القومية التى فيها كم من التكنولوجيا العالية، كمحطات الكهرباء والمياه، حيث تهدف الجامعة لتخريج طالب يستطيع أن يواكب هذه المشروعات وتوفير الكوادر المؤهلة لتشغيل وصيانة وتطوير التكنولوجيات الموجودة بهذه المشروعات الجديدة والجارى العمل على تنفيذها.