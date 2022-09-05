رئيس الوزراء الأوكراني يؤكد للبرلمان الأوروبي أهمية دعم بلاده

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أكد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في بروكسل، على أهمية دعم البرلمان لبلاده في عدد من القضايا، وعلى رأسها تلك المتعلقة بعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.



وكتب شميهال في منشور عبر تطبيق "تليجرام": "ما زالت الأولويات هي المساعدات العسكرية، وزيادة الضغط من خلال العقوبات، والدعم المالي والإنساني لأوكرانيا، وبعد أن حصلت أوكرانيا على وضع مرشح، أولويتنا الرئيسية هي الانتقال إلى عملية المفاوضات بشأن العضوية. ونحن نعول على دعم البرلمان الأوروبي في هذه المسألة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



كما أعرب شميهال عن شكره للأصدقاء الدوليين على تصميمهم ودورهم القيادي في مساعدة أوكرانيا، مذكرًا بأن أولى الجلسات العامة للبرلمان الأوروبي في دورته الجديدة ستعقد الأسبوع المقبل، قال شميهال "إنني على ثقة بأن البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأخرى ستؤكد مرة أخرى دعمها الثابت لأوكرانيا وستجعل انتصار "أوكرانيا" في هذه الحرب التي أطلقتها روسيا على نحو مخز أولوية غير مشروطة".



وأشار إلى أنه مقتنع الآن بأن أوكرانيا والأوكرانيين لا يزالون في بؤرة اهتمام البرلمان الأوروبي.



كما التقى رئيس الوزراء الأوكراني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، وبحثا تشديد العقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا واندماج أوكرانيا في سوق الطاقة الأوروبي.



وقال شميهال إن صادرات الكهرباء من أوكرانيا إلى الاتحاد يمكن أن تحل محل واردات الغاز من روسيا، كما أثار خلال الاجتماع مسألة زيادة إمكانيات تصدير الكهرباء من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. وقال "تبلغ الطاقة التجارية حالياً 300 ميجا وات، في حين أن إمكانات التصدير لدينا تصل إلى 2000 ميجا وات ونتوقع زيادة صادرات الكهرباء وسنكون ممتنين لدعم المفوضية الأوروبية".