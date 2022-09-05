اليوم السابع
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رئيسة الحكومة الاسكتلندية تهنئ تروس.. وتؤكد: نسعى لعلاقة عمل جيدة مع لندن

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:00 م
رئيسة الحكومة الاسكتلندية تهنئ تروس.. وتؤكد: نسعى لعلاقة عمل جيدة مع لندن رئيسة الحكومة الإسكتلندية، نيكولا ستارجن
وكالات

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قدمت رئيسة الحكومة الإسكتلندية، نيكولا ستارجن، التهنئة لليز تراس لفوزها في سباق قيادة حزب المحافظين البريطاني.


وأعربت ستارجن - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - عن رغبتها في بناء "علاقة عمل جيدة" مع الحكومة البريطانية الجديدة، غير أن ستارجن وصفت الاختلافات السياسية بينها وبين تراس بـ"العميقة".


كانت ستارجن وتراس قد نشب بينهما خلاف خلال سباق قيادة حزب المحافظين مع تراس التي وصفت ستارجن بـ"الساعية لجذب الانتباه"، موضحة أنها تعتزم تجاهل مطالبة إسكتلندا - التابعة للمملكة المتحدة - بإجراء استفتاء استقلال آخر.


أسكتلندا

نيكولا ستارجن

ليز تروس

حزب المحافظين البريطاني



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