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دير شبيغل: ألمانيا تمدد إتاحة محطتين نوويتين 4 أشهر إضافية كمصدر احتياطى للطاقة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:51 م
دير شبيغل: ألمانيا تمدد إتاحة محطتين نوويتين 4 أشهر إضافية كمصدر احتياطى للطاقة النفط
كتب أحمد عرفة

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قالت صحيفة دير شبيجل الألمانية، إن ألمانيا تمدد إتاحة محطتين نوويتين أربعة أشهر إضافية كمصدر احتياطي للطاقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتهم البيت الأبيض روسيا باستخدام الطاقة كسلاح من خلال إيقاف خط أنابيب "نورد ستريم 1"، مؤكدا مواصلة التنسيق مع الأوروبيين بشأن تأمين إمدادات كافية من الغاز.

وأضاف البيت الأبيض أن العقوبات الأمريكية على روسيا لم تعرقل تشغيل خط "نورد ستريم 1"

يُذكر أنه جرى تعليق إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "التيار الشمالي ـ 1" في 31 أغسطس الماضي للصيانة المجدولة لوحدة ضخ الغاز العاملة الوحيدة في محطة الضخ "بورتوفايا"، حيث كان من المتوقع استئناف ضخ الغاز أمس السبت. ولكن شركة "غاز بروم" الروسية أعلنت توقف الإمدادات إلى أوروبا عبر هذا الخط لأجل غير مسمى بسبب وجود أعطال وأخطرت شركة "سيمنز" الألمانية بضرورة إصلاحها، بينما تقول الشركة الألمانية أن هذه الأعطال لا تؤثر على ضخ الغاز أصلا.

 

 

 


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